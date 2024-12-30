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Сегодня, 01:54

Семшов: «Мне казалось, Бугаев станет футболистом мирового уровня»

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Экс-футболист сборной России Игорь Семшов рассказал, когда последний раз общался с Алексеем Бугаевым.

«Знал, что Бугаев попал в плохую ситуацию, ему дали срок. Но мне хочется сейчас вспомнить Бугаева, с которым мы играли вместе и в «Торпедо», и в сборной, в том числе, на Евро-2004. Мне тогда казалось, что это будет защитник мирового уровня. Но потом вместо белой полосы наступила черная — в определенный момент рядом с Лехой не оказалось человека, который бы его поддержал. Тогда его карьера в футболе сложилась бы совсем по-другому. Не только карьера — жизнь. Виделись очень давно — в самом начале 2010», — сказал Семшов «РБ Спорт».

О смерти 43-летнего Бугаева стало известно 29 декабря. Бугаев в ходе карьеры выступал за «Торпедо», «Локомотив», «Томь», «Химки» и «Краснодар». В составе «Локомотива» Бугаев завоевал Суперкубок России-2005, а также стал бронзовым призером чемпионата страны-2005. На его счету 7 матчей за сборную России, в том числе на чемпионате Европы-2004.

Источник: «РБ Спорт»
Алексей Бугаев
Игорь Семшов
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