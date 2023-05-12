Самсонов назвал Клотета хорошим тренером

Защитник «Торпедо» Артем Самсонов высказался о главном тренере автозаводцев Пепе Клотете.

«Хочу ли я, чтобы Клотет остался в «Торпедо» в следующем сезоне? Мистер Клотет — хороший тренер, но не мне решать, останется ли он в клубе. Лично мне нравится с ним работать», — приводит слова Самсонова «РБ Спорт».

После 26 туров Российской Премьер-Лиги «Торпедо» занимает последнее, 16 место в турнирной таблице, набрав 13 очков. В следующем туре автозаводцы сыграют против ЦСКА, встреча состоится 13 мая на стадионе «ВЭБ Арена», начало матча — в 19:00 мск.

Пеп Клотет стал главным тренером «Торпедо» в конце марта 2023 года. При нем автозаводцы потерпели 5 поражений и одержали 1 победу в 6 матчах.