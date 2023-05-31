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Сегодня, 19:10

Самсонов пообещал, что «Торпедо» вернется в РПЛ в следующем сезоне

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник и капитан «Торпедо» Артем Самсонов высказался о матче с «Оренбургом» в 29-м туре и о будущем в ФНЛ.

«Готовы ли мы вернуться в РПЛ в следующем сезоне? Мы будем стараться. Думаю, такого состава, наверное, не будет — у многих контракты кончаются. Будет усиление, наверное. Готов ли я пообещать возвращение в РПЛ? Да, один раз не сбылось. Один раз. Мы вернемся», — приводит слова Самсонова «РБ Спорт».

«Торпедо» с 13 очками занимает последнее место в РПЛ и по итогам сезона опустится в первую лигу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kapitan-torpedo-samsonov-dal-obeshhanie-komanda-v-sleduyushhem-sezone-vernetsya-v-rpl/
Артем Самсонов
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