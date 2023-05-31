Самсонов пообещал, что «Торпедо» вернется в РПЛ в следующем сезоне

Защитник и капитан «Торпедо» Артем Самсонов высказался о матче с «Оренбургом» в 29-м туре и о будущем в ФНЛ.

«Готовы ли мы вернуться в РПЛ в следующем сезоне? Мы будем стараться. Думаю, такого состава, наверное, не будет — у многих контракты кончаются. Будет усиление, наверное. Готов ли я пообещать возвращение в РПЛ? Да, один раз не сбылось. Один раз. Мы вернемся», — приводит слова Самсонова «РБ Спорт».

«Торпедо» с 13 очками занимает последнее место в РПЛ и по итогам сезона опустится в первую лигу.