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20 апреля, 22:24

Самсонов рассказал об изменениях в «Торпедо» после прихода Клотета

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Защитник «Торпедо» Артем Самсонов рассказал об изменениях в команде после смены главного тренера. Сейчас московский клуб возглавляет испанец Жозеп Клотет.

«Конечно, после смены тренера многое изменилось — команда стала повеселее и даже взбодрилась. Жозеп Клотет — молодой тренер, он знает, какие слова нужно говорить футболистам, как мотивировать. Перед каждым матчем он говорит нам правильные слова, которые цепляют и заряжают, поэтому мы бьемся. Просто с приходом Клотета команда выдохнула, при предыдущем тренере было больше давления на игроков», — приводит слова Самсонова «РБ Спорт».

Предыдущим главным тренером «Торпедо» был Андрей Талалаев. Под его руководством команда провела 12 матчей, одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела девять поражений.

«Торпедо» объявило о назначении 45-летнего испанца 28 марта. Ранее Клотет тренировал «Брешию», «СПАЛ» и «Бирмингем».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/artem-samsonov-s-prihodom-kloteta-komanda-vy-dohnula-pri-proshlom-trenere-by-lo-bol-she-davleniya-na-igrokov/
Артем Самсонов
ФК Торпедо (Москва)
Жозеп Клотет
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