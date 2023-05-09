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Сегодня, 17:07

Самсонов заявил, что останется в «Торпедо» в случае вылета команды в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Торпедо» Артем Самсонов рассказал о своем будущем в случае вылета автозаводцев из РПЛ.

«Я не попрощался с РПЛ, чего мне прощаться? Еще четыре игры осталось, надо думать об этих матчах. Возможно ли, что я буду играть в РПЛ не в «Торпедо»? Нет, я всегда буду с «Торпедо», в случае вылета в ФНЛ я точно останусь в команде. Ну, если руководство меня оставит», — приводит слова Самсонова «РБ Спорт».

Московское «Торпедо» набрало 13 очков в 26 матчах российской премьер-лиги. Автозаводцы одержали 3 победы, 4 раза сыграли вничью и потерпели 19 поражений. В 27-м туре чемпионата России «Торпедо» сыграет против ЦСКА на «ВЭБ Арене». Игра состоится 13 мая, начало матча запланировано на 19:00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/artem-samsonov-v-sluchae-vy-leta-v-fnl-ostanus-v-komande-ya-vsegda-budu-s-torpedo/
Артем Самсонов
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