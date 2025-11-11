Самый нервный тренер — Станкович, самый строгий судья — Чистяков

В матче 15-го тура РПЛ «Локомотив» — «Оренбург» (1:0) случилось четвертое удаление тренера в нынешнем чемпионате России. На 90+2-й минуте судья Сергей Цыганок показал красную карточку главному тренеру гостей Ильдару Ахметзянову: как написано в протоколе, за «преднамеренное покидание технической зоны для совершения действий в провокационной и подстрекательской манере в отношении игрока соперника».

До него так сурово наказывались главный тренер «Спартака» Деян Станкович, его помощник Пьерлуиджи Бривио и уже покинувший «Сочи» Роберт Морено.

Кроме того, в 120 матчах турнира арбитры в общей сложности вынесли тренерам и сотрудникам клубов 43 предупреждения.

Самым строгим оказался Артем Чистяков — семь дисциплинарных санкций, по пять раз к таким мерам прибегали Иван Абросимов и Егор Егоров.

Самым несдержанным был Станкович — три желтые карточки и одна красная. По четыре предупреждения у главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева и тренера-аналитика «Балтики» Андрея Талалаева-младшего.