Судейство

11 ноября, 16:00

Самый нервный тренер — Станкович, самый строгий судья — Чистяков

Александр Бобров
Шеф-редактор
Деян Станкович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В матче 15-го тура РПЛ «Локомотив» — «Оренбург» (1:0) случилось четвертое удаление тренера в нынешнем чемпионате России. На 90+2-й минуте судья Сергей Цыганок показал красную карточку главному тренеру гостей Ильдару Ахметзянову: как написано в протоколе, за «преднамеренное покидание технической зоны для совершения действий в провокационной и подстрекательской манере в отношении игрока соперника».

До него так сурово наказывались главный тренер «Спартака» Деян Станкович, его помощник Пьерлуиджи Бривио и уже покинувший «Сочи» Роберт Морено.

Кроме того, в 120 матчах турнира арбитры в общей сложности вынесли тренерам и сотрудникам клубов 43 предупреждения.

Самым строгим оказался Артем Чистяков — семь дисциплинарных санкций, по пять раз к таким мерам прибегали Иван Абросимов и Егор Егоров.

Самым несдержанным был Станкович — три желтые карточки и одна красная. По четыре предупреждения у главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева и тренера-аналитика «Балтики» Андрея Талалаева-младшего.

46

  • Алексей З.

    Судья Чистяков очень много грубых фолов оставляет безнаказанными, матч в Грозном тому подтверждение, но легко наказывает тренеров за возмущение. По сути , своим судейством он их провоцирует. Не тренеры психи , а судья плохой.

    13.11.2025

  • Garryman

    Его единомышленники - Апрель, Заполярье и Фобия. Только те единым фронтом выступают, а Ховарт - в роли гордого одиночки-бойца с гидрой.

    12.11.2025

  • hovawart645

    Ну ты и тупой... Интеллект валенка... Питерский что-ли?

    12.11.2025

  • Boris Doris

    надо быть последовательным, да. имено поэтому у тебя первое предложение комментария не имеет никакого отношения к последнему? :rofl:

    12.11.2025

  • Boris Doris

    для слабоумного конспиролога - безусловно. а так-то это одно и тоже. :rofl:

    12.11.2025

  • Vitaliy Kholkin

    Все, вынесли тело. Наши журналюги зело знают свое дело.

    12.11.2025

  • Федот

    чистяков не судья. а ..ондон!

    12.11.2025

  • juvekos

    хуже, сильно хуже главное - разные трактовки эпизодов даже в одном матче а это говорит о предвзятости

    12.11.2025

  • Бен Ричардс

    Ты смог мне доказать, что ты дерьмо. Поздравляю с успехом

    11.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Опять на Игоря Яклича намекаете?

    11.11.2025

  • П_о_в_а_р

    Знаю кто здесь шпиён хитрый ток

    11.11.2025

  • П_о_в_а_р

    самый строгий судья — Чистяков ----------------------------------------- Самый неподкупный, имхо

    11.11.2025

  • Вездесущий

    удалой господь - Вездесущий! и бог тебе судья!

    11.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Кто здесь самый лютый судья? Кто здесь самый удалой господь?

    11.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Чистого надо на дерби ставить Спартак-ЦСКА, должен хорошо отсудить!

    11.11.2025

  • Вездесущий

    а ты самый тупой!

    11.11.2025

  • Бен Ричардс

    Он назвал дерьмом не Боброва, а то что тот написал. За что ты оскорбил человека? Если не извинишься, то ты сам вездесущее дерьмо и есть.

    11.11.2025

  • Den211

    Чистяков самый строгий оказывается? Ну в общем да, только надо добавить что строгий в отношении одной команды. Так высосать штрафной на последней минуте, так хотел чтоб все строго было, это надо уметь...

    11.11.2025

  • rimsvk

    Судьи соревнуются в проявлении принципиальности в отношении тренеров спартака - это очевидно стратегия правления нашего футбола,насквозь газпромовского...

    11.11.2025

  • Вездесущий

    Топотун тебе вжарит, товарысч камисар!

    11.11.2025

  • Вездесущий

    а ты штопаный гордон

    11.11.2025

  • Игорь Малышев

    В Спартак специально берут эмоциональных тренеров. Поскольку для руководства СМ хайп важнее результата. Разве не очевидно?

    11.11.2025

  • Вездесущий

    эта ты дерьмо!

    11.11.2025

  • Игорь Малышев

    По сравнению с психом Станковичем, Семак гранитный памятник.

    11.11.2025

  • Алексей Сыромолотов

    если определять кто самое го....о, то Чистяков

    11.11.2025

  • vv12

    Что за чушь, что значит самый нервный? может самый наказуемый? это да, а на счет самый нервный...Семак, который со стеклянными глазами часто судей матом кроет и Рахимов, который постоянно как бешеная собака на игроков и судей кидается, с этим поспорят

    11.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    В отношении ЦСКА Чистяков честный судья!

    11.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    А самый глазливый и продажный журналист?!

    11.11.2025

  • петя

    Чистяков казался приличным, но похоже коррумпированным.

    11.11.2025

  • Павел Леонидович

    а бобер самый курва)

    11.11.2025

  • hattabysh

    У турок тоже было все нормально с судьями, пока чуть глубже не ковырнули.

    11.11.2025

  • JP54

    Чистяков не строгий, а грамотный и неподкупный судья! Говори, как есть, дружок!

    11.11.2025

  • Кузьма Огурцов-Водкин

    У жертв ЕГЭ каша в голове.

    11.11.2025

  • Кузьма Огурцов-Водкин

    Оставьте вы уже в покое Станковича, журнашлюхи.

    11.11.2025

  • hovawart645

    Не самый нервный, а самый наказуемый! Согласитесь, это разные понятия)))

    11.11.2025

  • hovawart645

    А Рашид? Да от его вида дети под кровати прячутся!)

    11.11.2025

  • mm1962

    Чистяков-как и многие другие судьи показал себя не с лучшей стороны, подозрительное судейство, пропуск нарушений, к кому-то он строгий, кого-то не замечает

    11.11.2025

  • Gordon

    Глупость. Дело не в зарплате (которую, как раз, поднять надо), а в организации процесса. Судят у нас ничуть не хуже, чем где-либо.

    11.11.2025

  • Gordon

    А Талалаев старший - образец спокойствия? Семак? Карпин? Я редко критикую судей, но надо же быть последовательными.

    11.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Не несдержанный, а - неравнодушный. Не строгий, а - смотрящий. Шеф-редактор, как обычно - кагэбешник.

    11.11.2025

  • н-да... самый строгий судья-это как? есть значит не строгие судьи,да? у них какие-то другие подходы к судейству,иные трактовки правил-можно так,а можно эдак,да? шеф,в помойку этот материал! мне его читать.... западло!!!

    11.11.2025

  • Андрей

    самый тупой журналист тот кто написал это дерьмо

    11.11.2025

  • Vitaliy Kholkin

    "Ну, кто ещё хочет попробовать комиссарского тела?" ;-)

    11.11.2025

  • ToLkUnet

    Нафиг ты это написал олень

    11.11.2025

  • korkodil

    Ну, и?

    11.11.2025

  • Nik

    пусть судьи судят нормально и ничего этого не будет. необходимо сделать полномасштабную чистку судейского корпуса и урезать зарплату раз в десять

    11.11.2025

    Деян Станкович
    ФК Спартак (Москва)
    Артем Чистяков
