Судейство
11 ноября, 16:00
В матче 15-го тура РПЛ «Локомотив» — «Оренбург» (1:0) случилось четвертое удаление тренера в нынешнем чемпионате России. На 90+2-й минуте судья Сергей Цыганок показал красную карточку главному тренеру гостей Ильдару Ахметзянову: как написано в протоколе, за «преднамеренное покидание технической зоны для совершения действий в провокационной и подстрекательской манере в отношении игрока соперника».
До него так сурово наказывались главный тренер «Спартака» Деян Станкович, его помощник Пьерлуиджи Бривио и уже покинувший «Сочи» Роберт Морено.
Кроме того, в 120 матчах турнира арбитры в общей сложности вынесли тренерам и сотрудникам клубов 43 предупреждения.
Самым строгим оказался Артем Чистяков — семь дисциплинарных санкций, по пять раз к таким мерам прибегали Иван Абросимов и Егор Егоров.
Самым несдержанным был Станкович — три желтые карточки и одна красная. По четыре предупреждения у главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева и тренера-аналитика «Балтики» Андрея Талалаева-младшего.
Алексей З.
Судья Чистяков очень много грубых фолов оставляет безнаказанными, матч в Грозном тому подтверждение, но легко наказывает тренеров за возмущение. По сути , своим судейством он их провоцирует. Не тренеры психи , а судья плохой.
13.11.2025
Garryman
Его единомышленники - Апрель, Заполярье и Фобия. Только те единым фронтом выступают, а Ховарт - в роли гордого одиночки-бойца с гидрой.
12.11.2025
hovawart645
Ну ты и тупой... Интеллект валенка... Питерский что-ли?
12.11.2025
Boris Doris
надо быть последовательным, да. имено поэтому у тебя первое предложение комментария не имеет никакого отношения к последнему? :rofl:
12.11.2025
Boris Doris
для слабоумного конспиролога - безусловно. а так-то это одно и тоже. :rofl:
12.11.2025
Vitaliy Kholkin
Все, вынесли тело. Наши журналюги зело знают свое дело.
12.11.2025
Федот
чистяков не судья. а ..ондон!
12.11.2025
juvekos
хуже, сильно хуже главное - разные трактовки эпизодов даже в одном матче а это говорит о предвзятости
12.11.2025
Бен Ричардс
Ты смог мне доказать, что ты дерьмо. Поздравляю с успехом
11.11.2025
Adiоs Amigos R
Опять на Игоря Яклича намекаете?
11.11.2025
П_о_в_а_р
Знаю кто здесь шпиён хитрый ток
11.11.2025
П_о_в_а_р
самый строгий судья — Чистяков ----------------------------------------- Самый неподкупный, имхо
11.11.2025
Вездесущий
удалой господь - Вездесущий! и бог тебе судья!
11.11.2025
Adiоs Amigos R
Кто здесь самый лютый судья? Кто здесь самый удалой господь?
11.11.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
Чистого надо на дерби ставить Спартак-ЦСКА, должен хорошо отсудить!
11.11.2025
Вездесущий
а ты самый тупой!
11.11.2025
Бен Ричардс
Он назвал дерьмом не Боброва, а то что тот написал. За что ты оскорбил человека? Если не извинишься, то ты сам вездесущее дерьмо и есть.
11.11.2025
Den211
Чистяков самый строгий оказывается? Ну в общем да, только надо добавить что строгий в отношении одной команды. Так высосать штрафной на последней минуте, так хотел чтоб все строго было, это надо уметь...
11.11.2025
rimsvk
Судьи соревнуются в проявлении принципиальности в отношении тренеров спартака - это очевидно стратегия правления нашего футбола,насквозь газпромовского...
11.11.2025
Вездесущий
Топотун тебе вжарит, товарысч камисар!
11.11.2025
Вездесущий
а ты штопаный гордон
11.11.2025
Игорь Малышев
В Спартак специально берут эмоциональных тренеров. Поскольку для руководства СМ хайп важнее результата. Разве не очевидно?
11.11.2025
Вездесущий
эта ты дерьмо!
11.11.2025
Игорь Малышев
По сравнению с психом Станковичем, Семак гранитный памятник.
11.11.2025
Алексей Сыромолотов
если определять кто самое го....о, то Чистяков
11.11.2025
vv12
Что за чушь, что значит самый нервный? может самый наказуемый? это да, а на счет самый нервный...Семак, который со стеклянными глазами часто судей матом кроет и Рахимов, который постоянно как бешеная собака на игроков и судей кидается, с этим поспорят
11.11.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
В отношении ЦСКА Чистяков честный судья!
11.11.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
А самый глазливый и продажный журналист?!
11.11.2025
петя
Чистяков казался приличным, но похоже коррумпированным.
11.11.2025
Павел Леонидович
а бобер самый курва)
11.11.2025
hattabysh
У турок тоже было все нормально с судьями, пока чуть глубже не ковырнули.
11.11.2025
JP54
Чистяков не строгий, а грамотный и неподкупный судья! Говори, как есть, дружок!
11.11.2025
Кузьма Огурцов-Водкин
У жертв ЕГЭ каша в голове.
11.11.2025
Кузьма Огурцов-Водкин
Оставьте вы уже в покое Станковича, журнашлюхи.
11.11.2025
hovawart645
Не самый нервный, а самый наказуемый! Согласитесь, это разные понятия)))
11.11.2025
hovawart645
А Рашид? Да от его вида дети под кровати прячутся!)
11.11.2025
mm1962
Чистяков-как и многие другие судьи показал себя не с лучшей стороны, подозрительное судейство, пропуск нарушений, к кому-то он строгий, кого-то не замечает
11.11.2025
Gordon
Глупость. Дело не в зарплате (которую, как раз, поднять надо), а в организации процесса. Судят у нас ничуть не хуже, чем где-либо.
11.11.2025
Gordon
А Талалаев старший - образец спокойствия? Семак? Карпин? Я редко критикую судей, но надо же быть последовательными.
11.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Не несдержанный, а - неравнодушный. Не строгий, а - смотрящий. Шеф-редактор, как обычно - кагэбешник.
11.11.2025
н-да... самый строгий судья-это как? есть значит не строгие судьи,да? у них какие-то другие подходы к судейству,иные трактовки правил-можно так,а можно эдак,да? шеф,в помойку этот материал! мне его читать.... западло!!!
11.11.2025
Андрей
самый тупой журналист тот кто написал это дерьмо
11.11.2025
Vitaliy Kholkin
"Ну, кто ещё хочет попробовать комиссарского тела?" ;-)
11.11.2025
ToLkUnet
Нафиг ты это написал олень
11.11.2025
korkodil
Ну, и?
11.11.2025
Nik
пусть судьи судят нормально и ничего этого не будет. необходимо сделать полномасштабную чистку судейского корпуса и урезать зарплату раз в десять
11.11.2025