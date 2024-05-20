Самый востребованный арбитр РПЛ — Фисенко

На сегодня самым востребованным арбитром РПЛ в сезоне-2023/24 стал Андрей Фисенко, представляющий Владивосток.

У него 45 назначений на матчи чемпионата и кубковые игры в разном качестве. При этом в чемпионате он ни разу не выводил команды на поле в качестве судьи: у него 20 встреч в роли ВАР, 14 — АВАР и еще 2 — резервным.

42 назначения у Сергея Карасева, по 41 — у Павла Кукуяна и Алексея Сухого, 40 — у Кирилла Левникова.

Уникальная ситуация сложилась в этом сезоне с выбором судей на игры «Зенита», и в этом случае, как и во многих других, забыт принцип неповторяемости. Так, к примеру, Кукуяну уже дали 12 матчей с участием питерцев, немного отстали от него Максим Гаврилин, Сергей Иванов и Андрей Фисенко (по 11). По 10 раз попадали на сине-бело-голубых Игорь Демешко, Сергей Карасев и Алексей Сухой. У Алексея Лунева 10 встреч с участием ЦСКА.

Кукуяна вообще очень часто назначали на матчи команд из первой пятерки: у него еще по 9 игр с участием «Динамо» и «Спартака».