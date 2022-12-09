«Сан-Паулу» может выкупить Педриньо у «Локомотива» за 4 миллиона евро

«Сан-Паулу» может выкупить арендованного у «Локомотива» нападающего Педриньо, сообщает Globo Esporte.

По данным источника, бразильский клуб может воспользоваться пунктом в соглашении и приобрести 23-летнего футболиста за 4 миллиона евро.

Педриньо перешел в «Локомотив» из «РБ Брагантино» в начале сентября нынешнего года. На его счету 4 гола и 1 результативная передача в 9 матчах за железнодорожников.

Футболист будет играть за «Сан-Паулу» на правах аренды из московского клуба с 1 января до конца 2023 года.