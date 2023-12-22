«Сан-Паулу» отказался от Ренана из-за требований «Зенита»

«Сан-Паулу» отказался от варианта трансфера полузащитника «Зенита» Роберта Ренана из-за требования петербургского клуба о сроках аренды игрока, сообщает журналист Габриэл Са в своих социальных сетях.

По информации источника, «Зенит» был готов отдать Ренана, но всего на полгода. «Сан-Паулу» настаивал на годичной аренде. Бразильский клуб продолжает поиски нового защитника.

Ренан выступает в «Зените» с января 2023 года. За клуб из Санкт-Петербурга бразильский защитник провел 18 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро.