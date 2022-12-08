«Сан-Паулу» покроет траты «Локомотива» на зарплату Педро Габриэла

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» будет получать деньги от «Сан-Паулу» за аренду Педро Габриела.

Заработная плата футболиста также полностью выплачивается игроку бразильским клубом.

Ранее издание Metaratings сообщало, что «Локомотив» будет платить большую часть зарплаты Педро Габриэля во время аренды в «Сан-Паулу».

В среду, 7 декабря, «Локомотив» объявил, что 23-летний бразилец будет выступать за «Сан-Паулу» на правах аренды с 1 января до конца 2023 года. Педро Габриэл перешел в московский клуб из «РБ Брагантино» в сентябре нынешнего года, на его счету 4 гола и 1 результативная передача в 9 матчах за железнодорожников.