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Сегодня, 18:55

Юрист объяснил, чем могут грозить «Спартаку» санкции в отношении «Лукойла»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Сотрудник юридической фирмы NRK Глеб Бойко ответил на вопрос о значении санкций США в отношении владельца «Спартака» — нефтяной компании «Лукойл».

Ранее стало известно, что в новые санкционные списки американского правительства попали первый президент ЛУКОЙЛа Вадим Воробьев и сын совладельца ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова Юсуф, который входит в совет директоров красно-белых.

«В США, в отличие от ЕС и Великобритании, нет четко обозначенных критериев контроля в отношении юридических лиц. Поэтому наличие в совете директоров клуба одного санкционного лица значит, что на «Спартак» должны распространяться санкции.

Однако его наличие может отпугивать иностранных контрагентов. Таким образом, в отсутствии четких критериев регулятор может посчитать, что «Спартак» находится под контролем санкционного лица. Но вероятность этого невысока, так как российские спортивные организации не являются приоритетной целью санкций США», — цитирует Бойко РБК.

«Лукойл» владеет 100% акций «Спартака» с лета 2022 года.

Президент РФС Александр Дюков. Минфин США расширил санкции против России. В списке есть глава РФС Дюков

Источник: РБК
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Футбол
ФК Спартак (Москва)
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