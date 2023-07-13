«Сантос» интересуется защитником «Краснодара» Алонсо

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Защитник «Краснодара» Жуниор Алонсо может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии, сообщается в Telegram-канале «Футбол с Доном Алейшо». В игроке заинтересован «Сантос».
На данный момент футболист тренируется в расположении «Краснодара».
Журналист Бейкола Сантиста в своем Twitter заявил, что бразильский клуб ведет переговоры с защитником.
Алонсо стал игроком «Краснодара» в январе 2022 года, но с марта по декабрь того же года выступал на правах аренды за «Атлетико Минейро» из Бразилии. В составе «Краснодара» защитник в 19 матчах забил 1 мяч.