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Сегодня, 13:10

«Сантос» интересуется защитником «Краснодара» Алонсо

Виктория Кравченко
Жуниор Алонсо.
Фото ФК «Краснодар»
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Защитник «Краснодара» Жуниор Алонсо может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии, сообщается в Telegram-канале «Футбол с Доном Алейшо». В игроке заинтересован «Сантос».

На данный момент футболист тренируется в расположении «Краснодара».

Журналист Бейкола Сантиста в своем Twitter заявил, что бразильский клуб ведет переговоры с защитником.

Алонсо стал игроком «Краснодара» в январе 2022 года, но с марта по декабрь того же года выступал на правах аренды за «Атлетико Минейро» из Бразилии. В составе «Краснодара» защитник в 19 матчах забил 1 мяч.

Хуниор Алонсо
ФК Краснодар
ФК Сантос
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