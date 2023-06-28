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Сегодня, 19:54

Сантос определил пятерку лучших молодых игроков сезона в чемпионате России

Алина Савинова
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Капитан «Зенита» Дуглас Сантос принял участие в голосовании за лучшего молодого футболиста чемпионата России в сезоне-2022/2023.

Как сообщает «Чемпионат», лучшим молодым игроком в прошедшем сезоне РПЛ бразилец выбрал форварда «Локомотива» Сергея Пиняева. На второе место Сантос поставил Роберта Ренана («Зенит»), на третье — Руслана Литвинова («Спартак»), на четвертое — Артема Карпукаса («Локомотив»), на пятое — Мантуана («Зенит»).

Пиняев перешел в «Локомотив» в зимнее трансферное окно. В составе железнодорожников 18-летний форвард провел 12 матчей и отметился 2 голами. Ранее футболист выступал за «Крылья Советов».

Источник: https://www.championat.com/football/news-5153749-kapitan-zenita-duglas-santos-opredelil-pyatyorku-luchshih-molodyh-igrokov-sezona-v-rpl.html
Дуглас Сантос
Сергей Пиняев
Футбол
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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