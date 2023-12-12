«Сантос» подтвердил участие на турнире БРИКС, на котором будет играть «Зенит»

Посол БРИКС в Бразилии Деванир Кавалканте де Лима подтвердил «СЭ», что «Сантос» примет участие в турнире в Катаре.

«Участие «Сантоса» окончательно подтверждено», — сказал Кавалканте «СЭ».

В организации турнира также активно принимает участие спортивный директор БРИКС в Бразилии Альберто Луис.

Ранее бразильский журналист Фабио Алейшо сообщил, что «Сантос» официально подтвердит свое участие в турнире БРИКС на этой неделе.

Клубный турнир БРИКС пройдет в Катаре с 1 по 12 февраля 2024 года.