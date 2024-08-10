Дуглас Сантос: «Вендел в порядке. Ждем обследование»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос в комментарии для «СЭ» рассказал о состоянии Вендела после матча 4-го тура РПЛ с «Динамо» (1:0). Бразилец был заменен на 52-й минуте из-за травмы.

— Как Вендел? — С ним все в порядке. Будет еще обследование, которое выявит, что с ним конкретно, но, думаю, с ним все будет хорошо, — сказал футболист «СЭ».

«Зенит» продлил серию матчей в РПЛ без пропущенных мячей до четырех. После этого матча команда Сергея Семака с 12 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Динамо» с 9 очками — на второй строчке.