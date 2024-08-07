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7 августа, 23:18

Сапета назвал уверенной игру «Динамо» на старте РПЛ

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Экс-полузащитник «Динамо» Александр Сапета прокомментировал игру команды в стартовых турах нового сезона РПЛ.

«Команда стартовала очень бодро, несмотря на травмы и отсутствие Карраскаля. Состав очень молодой, но пацаны выходят и дают результат. Не могу сказать о них ничего плохого. В РПЛ команда начала обычно, а в Кубке в матче со «Спартаком» вышли очень молодые игроки. Все равно в сезон команда вошла качественно. Не знаю, будут ли еще приобретения, но команда выглядит уверенно.

Мне нравится, что говорит Личка в интервью. Видно, что он по-футбольному пихает ребятам и говорит им, что его не устраивает. Дальше будет больше и интересней. Лунев уже отлично вписался в коллектив. Надеюсь, что еще пара-тройка молодых игроков раскроется, и мы еще увидим молодых сильных динамовцев», — цитирует Сапету Metaratings.

По итогам 3-х туров чемпионата России «Динамо» набрало 9 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице, уступая идущему первым «Зениту» по дополнительным показателям. В 4-м туре бело-голубые на выезде встретятся с «Зенитом» в очном матче. Игра состоится 10 августа, начало — в 17:30 по московскому времени.

Источник: Metaratings
Александр Сапета
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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