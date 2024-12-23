Сапета: «Удивляюсь, как футболистов разводят на огромные бабки. Такие деньги страшно переложить из руки в руку, а они отдают чужим людям»

Бывший полузащитник московского «Динамо» Александр Сапета высказал мнение о случаях мошенничества в отношении футболистов.

«У меня есть бизнес — небольшой ресторан в Саратове и еще одно предприятие, но всем рулит отец. Слава богу, он был рядом, когда на меня свалились большие деньги, — всегда подсказывал куда лучше вложиться, чуйка никогда не обманывала. Когда меня просили определенную сумму на какие-то сомнительные истории, я шел за советом к отцу.

Именно поэтому меня ни разу в жизни не кинули. Сильно удивляюсь, когда читаю, как некоторых футболистов разводят на огромные бабки. Мне такие деньги страшно переложить из правой руки в левую, а они отдают абсолютно чужим людям», — цитирует футболиста Sport24.

35-летний Сапета с минувшего лета играет за «Пари НН-2», который выступает во второй лиге Б. Полузащитник также известен по игре за раменский «Сатурн», «Урал», «Ростов» и «Нижний Новгород».