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Сапета: «Удивляюсь, как футболистов разводят на огромные бабки. Такие деньги страшно переложить из руки в руку, а они отдают чужим людям»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший полузащитник московского «Динамо» Александр Сапета высказал мнение о случаях мошенничества в отношении футболистов.

«У меня есть бизнес — небольшой ресторан в Саратове и еще одно предприятие, но всем рулит отец. Слава богу, он был рядом, когда на меня свалились большие деньги, — всегда подсказывал куда лучше вложиться, чуйка никогда не обманывала. Когда меня просили определенную сумму на какие-то сомнительные истории, я шел за советом к отцу.

Именно поэтому меня ни разу в жизни не кинули. Сильно удивляюсь, когда читаю, как некоторых футболистов разводят на огромные бабки. Мне такие деньги страшно переложить из правой руки в левую, а они отдают абсолютно чужим людям», — цитирует футболиста Sport24.

35-летний Сапета с минувшего лета играет за «Пари НН-2», который выступает во второй лиге Б. Полузащитник также известен по игре за раменский «Сатурн», «Урал», «Ростов» и «Нижний Новгород».

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Источник: Sport24
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Александр Сапета
Футбол
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