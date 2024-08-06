Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:54

Продюсер сериала «Бедный олигарх» охарактеризовал Дзюбу: «Очень артистичный, приятный»

Зарина Халимхонова
Telegram Дзен

Продюсер комедийного сериала «Бедный олигарх» Сарик Андреасян разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от футболиста Артема Дзюбы, который в третьем сезоне сыграл самого себя.

«Он у нас снялся в сериале «Бедный олигарх». Дзюба играет в первой серии в роли самого себя. Он очень артистичный, приятный. Но я не отношусь к спортсменам, как артистам. Потому что спортсмены — есть спортсмены, — сказал Андреасян «СЭ» на турнире MEDIA GOLF.

Последним клубом Дзюбы был «Локомотив», за который он выступал с февраля 2023 по июль 2024 года. В общей сложности форвард провел в составе железнодорожников 36 матчей, забил 12 голов и сделал 8 результативных передач.

Артем Дзюба
3
Обсудить
Читайте также
Зять Билла Гейтса снялся с турнира на Олимпиаде из-за травмы лошади
Дюплантис стал двукратным олимпийским чемпионом
Состояние здоровья Шестерова пока не позволяет избрать ему меру пресечения
Станкович раскрыл проблему Угальде, президент РПЛ вступился за Соболева
Мэр Хиросимы процитировал Горбачева на церемонии памяти жертв бомбардировок
В СМИ сообщили о приобщении к делу Булгакова содержимого банковских ячеек
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

КДК накажет «Спартак» за оскорбительные высказывания болельщиков в матче против «Крыльев»

Полузащитник «Крыльев Советов» Олейников рассказал, реально ли было сдержать «Спартак»