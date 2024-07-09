Сегодня, 08:22
Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели прокомментировал уход из команды полузащитников Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова.
Оба футболиста покинули «Локомотив» свободными агентами в связи с истечением контрактов.
«Желаю удачи ребятам. Они приняли такое решение. Нам остается только играть в футбол и доказывать, кому-то придется проявлять лидерские качества», — цитирует Сарвели «РБ Спорт».
В сезоне-2023/24 «Локомотив» занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.