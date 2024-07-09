Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:22

Сарвели — об уходе Миранчука и Жемалетдинова: «Кому-то в «Локомотиве» придется проявлять лидерские качества»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели прокомментировал уход из команды полузащитников Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова.

Оба футболиста покинули «Локомотив» свободными агентами в связи с истечением контрактов.

«Желаю удачи ребятам. Они приняли такое решение. Нам остается только играть в футбол и доказывать, кому-то придется проявлять лидерские качества», — цитирует Сарвели «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 «Локомотив» занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: РБ Спорт
Антон Миранчук
Рифат Жемалетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Владислав Сарвели
0
Читайте также
Фанаты собирают подписи к петиции для переигровки матча Испания — Германия
Эрдоган раскритиковал УЕФА из-за дисквалификации Демирала
В России участились случаи использования запрещенной добавки в продуктах
Глушенков может заменить Клаудиньо, Соболева действительно не хватает, а Летний кубок опять проигран. Что происходит в «Зените»
Трамп назвал причину нежелания Байдена добровольно оставить Белый дом
В Киргизии 250 овец погибли в результате удара молнии
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Койта — в ЦСКА, Дзюба ведет переговоры с «Химками», Соболев переходит в «Зенит»?
«Пари НН»: расписание матчей в июле и августе — календарь игр в РПЛ и Кубке России
«Оренбург»: расписание матчей в июле и августе — календарь игр в РПЛ и Кубке России
«Факел»: расписание матчей в июле и августе — календарь игр в РПЛ и Кубке России
«Ахмат»: расписание матчей в июле и августе — календарь игр в РПЛ и Кубке России
Metaratings: «Факел» интересуется защитником «Спартака» Масловым
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

«Пари НН»: расписание матчей в июле и августе — календарь игр в РПЛ и Кубке России