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Сегодня, 10:44

Сарвели оценил переход Глушенкова в «Зенит»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели поделился мнением о переходе форварда Максима Глушенкова из состава команды в «Зенит».

— Глушенков ушел в «Зенит». Рады за него?

— Максим — мой хороший друг. Все его решения я понимаю. Если ему там будет хорошо, он будет играть и станет чемпионом, я его, конечно, поздравлю. Переживаю за него.

— Не было бы круче, если бы он стал чемпионом вместе с вами в «Локомотиве»?

— Это было бы супер, — цитирует Сарвели «РБ Спорт».

Полузащитник перешел в «Зенит» из «Локомотива», подписав с петербуржцами контракт по схеме «4+1».

ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Владислав Сарвели
Максим Глушенков
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