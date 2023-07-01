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Сегодня, 10:24

Сарвели прокомментировал дебют за «Локомотив»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Локомотива» Владислава Сарвели поделился впечатлениями от дебюта за команду в товарищеском матче против «Волгаря» (4:2).

— Ощущения хорошие, — приводит слова Сарвели официальный сайт клуба. — Во втором тайме дождь закончился, для футбола была, думаю, идеальная погода. Так что ощущения прекрасные. Я неплохо себя чувствую. В принципе, игралось хорошо.

— Как в целом оценишь игру команды?

— Такие игры не надо оценивать, тут главное набирать физические кондиции и готовиться к сезону.

25-летний россиянин вышел на поле во втором тайме и не отличился результативными действиями.

29 июня «Локомотив» объявил о переходе Сарвели из «Сочи». Он подписал с железнодорожниками контракт на три года.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/sarveli-first-interview/
ФК Локомотив (Москва)
Владислав Сарвели
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