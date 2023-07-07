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Сегодня, 13:15

Сарвели заявил, что готов к предстоящему сезону на 75%

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели рассказал о подготовке к предстоящему сезону и адаптации в команде железнодорожников.

«Как прошла твоя адаптация в «Локомотиве»? Ребята меня приняли отлично, адаптация прошла хорошо. Со всеми потихоньку общаюсь, больше, конечном с теми ребятами, которых знаю. Я уже пять дней в команде, все хорошо. Работаем, готовимся к сезону, непросто. Как надо, так и идут сборы. Самые ли тяжелые сборы в карьере? Нет. Насколько готов к сезону? Не знаю, на процентов 75, думаю. Откровенно, тяжело было играть. Если бы сегодня был бы дождик, я бы почувствовал себя намного лучше. Какие ожидания от предстоящего сезона? Быть как можно выше и побеждать каждую игру», — приводит слова Сарвели Metaratings.ru.

29 июня «Локомотив» объявил о переходе Сарвели из «Сочи». Он подписал с железнодорожниками контракт на три года.

Источник: https://metaratings.ru/news/napadayushii-lokomotiva-sarveli-ya-gotov-k-predstoyashemu-sezonu-na-75-264213/
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Владислав Сарвели
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