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Сегодня, 21:55

Сарвели заявил, что не жалеет об уходе из «Крыльев Советов»

Алина Савинова
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Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели ответил, следит ли он за своими бывшими командами.

— Нет ли сожалений об уходе из Самары?

— Сожалений нет. То, что мало играю, — это значит, что мне нужно продолжать работать, и тогда шанс появится, — цитирует Сарвели Metaratings.ru.

— Сейчас вы кинули взгляд на монитор, где показывают игру «Сочи» с «Зенитом». Следите за бывшими партнерами?

— Нет (смеется), специально не слежу за этим матчем.

Сарвели перешел в «Локомотив» из «Сочи» в этом году. Ранее от также выступал за «Крылья Советов» (2020-2022). В текущем сезоне 26-летний форвард провел 6 матчей в чемпионате России за железнодорожников.

Источник: https://metaratings.ru/news/sarveli-u-menya-net-sozhalenii-ob-ukhode-iz-krylev-sovetov-309086/
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Владислав Сарвели
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