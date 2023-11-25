Сарвели заявил, что не жалеет об уходе из «Крыльев Советов»

Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели ответил, следит ли он за своими бывшими командами.

— Нет ли сожалений об уходе из Самары?

— Сожалений нет. То, что мало играю, — это значит, что мне нужно продолжать работать, и тогда шанс появится, — цитирует Сарвели Metaratings.ru.

— Сейчас вы кинули взгляд на монитор, где показывают игру «Сочи» с «Зенитом». Следите за бывшими партнерами?

— Нет (смеется), специально не слежу за этим матчем.

Сарвели перешел в «Локомотив» из «Сочи» в этом году. Ранее от также выступал за «Крылья Советов» (2020-2022). В текущем сезоне 26-летний форвард провел 6 матчей в чемпионате России за железнодорожников.