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Сегодня, 08:41

Сарвели заявил, что рад приходу Воробьева в «Локомотив»

Алина Савинова
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Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели поделился ожиданиями от предстоящего сезона и от конкуренции с новичком Дмитрием Воробьевым.

«Все в плановом режиме, работа ведется. Впереди почти две недели до старта. Сейчас находимся немного под нагрузками. Но все хорошо. Я рад, что к нам пришел Дима Воробьев. Надеюсь, он нам поможет», — цитирует Сарвели «РБ Спорт».

10 июня «Локомотив» объявил о подписании контракта с 26-летним Воробьевым, который ранее выступал за «Оренбург». Контракт нападающего с железнодорожниками рассчитан до лета 2027 года.

В сезоне-2023/24 «Локомотив» занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Владислав Сарвели
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