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Сегодня, 11:35

Саша Илич назначен главным тренером «Пари НН»

Виктория Кравченко
Саша Илич.
Фото ФК «Атромитос Афины»
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Сербский специалист Саша Илич возглавил «Пари НН», сообщает пресс-служба команды. Он стал первым иностранным тренером в истории клуба. Контракт с Иличем рассчитан до лета 2025 года.

«В качестве игрока завоевал больше 20 трофеев. В качестве тренера работал с юниорской, молодежной и основной сборной Сербии, сербским «Чукарички» (третье место), болгарским ЦСКА (второе место, квалификация Лиги Конференций) и греческим «Атромитосом», — говорится в сообщении.

Илич начал тренерский путь в 2019 году. В ходе карьеры специалист работал в «Чукаричках» и софийском ЦСКА. С октября прошлого года серб возглавляет афинский «Атромитос».

Ранее руководство «Пари НН» отправило в отставку Сергея Юрана с поста главного тренера клуба. Нижегородцы под его руководством проиграли все 6 матчей в весенней части сезона РПЛ.

Саша Илич
Сергей Юран
ФК Нижний Новгород
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