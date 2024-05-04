Саша Илич: «Перед «Пари НН» стоит непростая задача. Но даже не собираюсь думать о вылете»

Главный тренер «Пари НН» Илич не думает о вылете из РПЛ

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич в интервью «СЭ» поделился мнением о положении нижегородской команды в таблице РПЛ.

— Как оцените текущее положение клуба в таблице? Будет сложно остаться в РПЛ?

— Перед нами стоит непростая задача. Я верю в каждого футболиста! И в то, что мы останемся. Конечно, одной тренировкой сегодня я ничего не изменю перед завтрашней игрой со «Спартаком». Но я уверен, что команда получит импульс, который поможет исправить положение. Каждый из нас хочет играть в следующем сезоне в РПЛ. Даже не собираюсь думать о вылете.

В субботу, 4 мая, 46-летний сербский специалист подписал контракт с «Пари НН» до 2025 года. На посту главного тренера команды он сменил Сергея Юрана.

В турнирной таблице РПЛ «Пари НН» занимает 11-е место. В воскресенье, 5 мая, «Пари НН» сыграет со «Спартаком» в 27-м туре чемпионата России.