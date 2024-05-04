Саша Илич поделился эмоциями после назначения на пост главного тренера «Пари НН»

Серб Саша Илич поделился эмоциями после назначения на пост главного тренера «Пари НН». Контракт специалиста рассчитан до лета 2025 года.

— Я очень рад приехать сюда. Я верю в команду и себя. Знаю, что у нас непростая ситуация. Но будем делать все, чтобы остаться в премьер-лиге, — сказал Илич.

— Вы понимаете, что из себя представляет РПЛ?

— Я уже давно слежу за РПЛ. Еще игроком я встречался с российскими командами. Больше всего, конечно, слышал про «Зенит», который является лучшей командой в последние 10 лет. Но есть и другие российские клубы: «Спартак», ЦСКА, «Краснодар», «Динамо». В России работал мой хороший друг Владимир Ивич. Он показал здесь хорошие результаты. Я тоже хочу добиться успехов с командой.

Илич стал тренером в 2019 году. В ходе карьеры специалист работал в «Чукаричках» и софийском ЦСКА. С октября прошлого года серб возглавляет афинский «Атромитос».

Ранее руководство «Пари НН» отправило в отставку Сергея Юрана с поста главного тренера клуба. Нижегородцы под его руководством проиграли все 6 матчей в весенней части сезона РПЛ.