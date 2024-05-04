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Серб Саша Илич поделился эмоциями после назначения на пост главного тренера «Пари НН». Контракт специалиста рассчитан до лета 2025 года.
— Я очень рад приехать сюда. Я верю в команду и себя. Знаю, что у нас непростая ситуация. Но будем делать все, чтобы остаться в премьер-лиге, — сказал Илич.
— Вы понимаете, что из себя представляет РПЛ?
— Я уже давно слежу за РПЛ. Еще игроком я встречался с российскими командами. Больше всего, конечно, слышал про «Зенит», который является лучшей командой в последние 10 лет. Но есть и другие российские клубы: «Спартак», ЦСКА, «Краснодар», «Динамо». В России работал мой хороший друг Владимир Ивич. Он показал здесь хорошие результаты. Я тоже хочу добиться успехов с командой.
Илич стал тренером в 2019 году. В ходе карьеры специалист работал в «Чукаричках» и софийском ЦСКА. С октября прошлого года серб возглавляет афинский «Атромитос».
Ранее руководство «Пари НН» отправило в отставку Сергея Юрана с поста главного тренера клуба. Нижегородцы под его руководством проиграли все 6 матчей в весенней части сезона РПЛ.