Саша Илич заявил, что «Зенит» и «Краснодар» показали бы неплохие результаты в Лиге чемпионов

Бывший тренер «Пари НН» Саша Илич ответил на вопрос о том, какие результаты лидеры РПЛ могли бы показать в Лиге чемпионов.

«Никто не знает, и я не хочу гадать. Но «Зенит» и «Краснодар» — одни из лучших команд в Премьер-Лиге, сейчас они лидируют в турнирной таблице. Я думаю, что если бы они играли в Лиге чемпионов, они могли бы показать неплохие результаты. Сейчас новая формула турнира, так что сложно говорить определенно», — приводит слова Илича «РБ Спорт».

После 12 матчей «Краснодар» с 30 очками лидирует в РПЛ. «Зенит» (29 очков) идет вторым в турнирной таблице.