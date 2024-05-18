Маркович: «Спартак» похож на «Црвену Звезду», Станкович очень подходит команде»

Бывший игрок «Црвены Звезды» Саша Маркович прокомментировал назначение Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака».

«Я могу говорить о Деки часами, ха-ха. Он замечательный человек, мы шесть месяцев жили в одной комнате, когда играли за «Црвену Звезду». Он хороший сосед, отличный игрок и отличный человек. Теперь он уже серьезный тренер. Я не сомневаюсь, что у него получится в «Спартаке». Станкович максималист, он требует от себя максимум и максимум от партнеров. Никто не хотел, чтобы он уходил с поста главного тренера «Црвены Звезды», но он не мог поступить иначе в той ситуации. «Спартак» похож на «Црвену Звезду», Станкович очень подходит команде», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Марковича.

«Спартак» объявил о назначении Станковича 16 мая. Он начнет работать с командой с сезона-2024/25.

Сейчас серб возглавляет «Ференцварош». Ранее он работал в «Сампдории» и «Црвене Звезде». Белградский клуб под его руководством трижды выигрывал чемпионат Сербии.