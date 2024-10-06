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Зделар: «Здорово, что мы впервые за девять лет победили в гостях у «Динамо»

Константин Белов
Корреспондент
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Сербский полузащитник ЦСКА Саша Зделар подвел итоги матча 11-го тура РПЛ против московского «Динамо» (2:1).

— Было тяжелый матч, мы не все использовали моменты, — начал футболист. — Очень хорошо, что мы смогли в конце прибавить и забрать три важных очка.

— В прошлом году вы упускали победы в конце, в этом, наоборот?

— Мы очень хотим изменить тенденцию, не пропускать в конце матчей. Никому не нравилось, что мы пропускали. И очень здорово, что мы впервые за девять лет победили в гостях у «Динамо».

— Как оцените игру Пьянича?

— Это звезда мирового класса. Он играл в «Ювентусе», «Лионе», «Барселоне» и «Роме». Это топ-игрок, с ним очень хорошо играть. Отлично себя чувствую с ним. Он может делать разницу, это всегда круто.

— Хотите стать легендой ЦСКА как Зоран Тошич?

— У него была большая и великолепная победа. Мы с ним общаемся часто. Но наступил день, когда надо завершить карьеру. Он легенда ЦСКА. Мне это будет трудно повторить, — сказал Зделар.

Саша Зделар

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