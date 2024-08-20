Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

20 августа, 23:56

Игрок ЦСКА Зделар: «Победа Джоковича на Олимпиаде много значит для Сербии»

Telegram Дзен

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар оценил выступление сербских спортсменов на Олимпийских играх-2024 в Париже.

«Очень жаль, что в баскетболе не завоевали золото, потому что мне кажется, что в полуфинале были лучше американцев, но судьи были, могу сказать, плохие. Новак Джокович еще раз подтвердил, что является лучшим в мире в теннисе. В водном поло никто не верил, но мы выиграли. Хочу поздравить всех, кто там был, проявили себя за нашу страну. Конечно, победа Джоковича много значит для страны», — приводит слова Зделара ТАСС.

В финале одиночного разряда Игр-2024 Джокович обыграл испанца Карлоса Алькараса. Серб впервые в карьере стал олимпийским чемпионом.

Источник: ТАСС
Теннис
Новак Джокович
Саша Зделар
0
Читайте также
Федерация гребли не пустила лидеров сборной России на чемпионат мира
Бобровский получил награду «Лучший хоккеист России»
Сенатор Пушков раскрыл цели «Большого дня Обам» на съезде Демпартии США
Отказались от Шипачева, дали Разину новый контракт, проводили Мозякина. Что происходит с «Металлургом» в межсезонье КХЛ
Роспотребнадзор снял с продажи почти 350 кг продукции Eurospar в Москве
Опубликованы кадры брошенных позиций ВСУ в Нью-Йорке с американским оружием
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лончар: «В РПЛ привыкаю к единоборствам и рассчитываю больше прогрессировать»