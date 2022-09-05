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5 сентября, 12:26

Зделар о русских и сербах: «Нашу связь не объяснить словами»

Зделар рассказал, что объединяет россиян и сербов
Анна Горшкова
Корреспондент

Новичок ЦСКА Саша Зделар, перешедший в московский клуб из «Партизана», рассказал, что объединяет россиян и сербов.

«У нас один бог. Практически такой же образ жизни. На самом деле нашу связь не объяснить словами — приедете в Сербию, и все поймете. То, как вас принимают люди, как пытаются помочь, даже не зная языка. И в ЦСКА я столкнулся с тем же самым. Меня хорошо приняли не только фанаты — игроки, тренерский штаб, персонал — все. Я чувствую себя как дома — как и говорили Зоран с Бибрасом», — приводит слова Зделара Sport24.

Зделар подписал контракт с ЦСКА в конце июля. Соглашение рассчитано на три года с возможностью продления.

В текущем сезоне сербский игрок провел 6 матчей за команду в РПЛ и пока не сумел отметиться результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-09-05-zdelar-iz-tsska-o-russkikh-i-serbakh-svyaz-ne-obyasnit-slovami-u-nas-odin-bog-prakticheski-takoyzhe-obraz-zhizni
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