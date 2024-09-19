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Сегодня, 05:14

Гуарирапа: «Мне кажется, футбольная столица России находится в Москве»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Новичок ЦСКА Сауль Гуарирапа считает Москву футбольной столицей России.
«Мне кажется, футбольная столица России находится в Москве. Здесь намного больше клубов. Помимо ЦСКА есть еще ряд ведущих клубов. Например, «Динамо», которое тоже большая команда. В Москве больше дышится футболом. Это футбольная столица», — цитирует Sport24 Гуарирапа.

Зимой Гуарирапа перешел в «Сочи» из венесуэльского клуба «Каракас». В это трансферное окно 21-летний нападающий перешел в ЦСКА из «Сочи» на правах аренды.

Автор второго гола Матвей Кисляк и&nbsp;Аббосбек Файзуллаев. Необычный плакат юной болельщицы, полеты Гуарирапы и поцелуй Николича: ЦСКА обыграл «Краснодар»

Источник: Sport24
ФК ЦСКА (Москва)
Сауль Гуарирапа

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