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Сегодня, 00:27

Савченко объяснил, почему Кукуяна назначили на матч ЦСКА — «Ростов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший арбитр ФИФА Юрий Савченко прокомментировал назначение Павла Кукуяна на матч 30-го тура чемпионата России ЦСКА — «Ростов».

«В целом Павел Кукуян является сильным арбитром. Но в последнее время мы наблюдаем в его работе очень много ошибок, которые, к сожалению, напрямую влияют на результат. Почему его вновь назначают на такой важный матч, как ЦСКА — «Ростов»? Все дело в безальтернативности. У судейского корпуса банально нет выбора. Матчей много, а более-менее сильных арбитров мало. Поэтому им приходится играть теми, кто есть, и назначать ошибающегося Кукуяна. Но, надо сказать, они не присматриваются к менее известным судьям.

Например, я бы доверил этот поединок молодому Роману Софьяну. Он отработал всего несколько матчей РПЛ, но уже успел показать, что у него есть шанс стать лучшим арбитром лиги. Мне очень понравилось, как он отсудил матч «Динамо» — «Локомотив». Принимал смелые решения, назначил два пенальти. И все без ошибок. Что видел, то и судил. Поэтому я бы отдал предпочтение этому арбитру, если бы выбирал кандидата на матч ЦСКА — «Ростов», — цитирует RT Савченко.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1156056-savchenko-arbitr-kukuyan-futbol
Футбол
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Павел Кукуян
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