Савченко считает, что дисквалификация будет очень большим уроком для Джикии

Бывший судья всесоюзной категории Юрий Савченко прокомментировал дисквалификацию защитника Георгия Джикии на два матча за оскорбление судьи Алексея Амелина.

«Нормальное решение. Точно известно, что он матом оскорблял судью? Может, мата не было, а он мог что-то другое сказать в возмущенной форме. Джикия — капитан команды. Вот это самое главное. Еще штраф на 250 тысяч рублей? Вот это серьезное наказание. Штрафуют на 10, 20 тысяч, а тут 250 тысяч. Очень неприятно терять такую сумму. Вообще, он в принципе достойный человек. Это у него так, видимо, вырвалось. Счет был 0:0, никак не могли забить. И это, видимо, тоже сыграло свою роль. Джикия пообещал извиниться перед арбитром Алексеем Амелиным? Это самый разумный поступок. Джикия и есть самый настоящий капитан. Если он пообещал, обязательно это сделает. Будут ли игроки более уважительно себя вести по отношению к арбитрам после этой истории? Безусловно. Именно «Спартак». Сам Джикия теперь скажет ребятам: «Никуда не влезайте и с судьей не спорьте». Для Джикии это будет очень большим уроком. Теперь он поймет, что с судьей всегда надо только официально разговаривать», — приводит слова Савченко «РБ Спорт».

Инцидент произошел на 43-й минуте матча 30-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак» (2:1). Джикия был запасным игроком, но вступил в спор с Амелиным и был удален с поля.