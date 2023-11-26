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Судейство

Сегодня, 17:12

Савченко считает, что пост главы департамента судейства РФС должен занять российский специалист

Алина Савинова
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Бывший судья ФИФА Юрий Савченко поделился мнением о том, как департаменту судейства РФС можно улучшить качество работы арбитров.

«Назначить на пост главы департамента судейства РФС следует кого-то из бывших ведущих российских арбитров. Я все время говорю про Алексея Николаева, который наизусть знает всех коллег по цеху и может побеседовать с каждым из них. Как англоговорящие специалисты могут добиться полного взаимопонимания, не говоря на нашем языке? Иногда следует просто поддержать человека, призвать серьезнее относиться к своей работе. Раньше в нашей стране были самые авторитетные арбитры: Латышев, Казаков, Лукьянов, Бутенко. Они могли с ходу разъяснить любой момент и объяснить, где была допущена ошибка», — цитирует Савченко RT.

В июне 2023 года главой департамента судейства РФС стал Милорад Мажич. Контракт с 50-летним сербом рассчитан на два года и предусматривает возможность продления еще на один сезон.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1236698-savchenko-sudeistvo-rfs-specialist
Футбол
РПЛ
РФС
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