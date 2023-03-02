Савченко: «Я сторонник того, чтобы мы играли по системе «весна-осень»

Директор «Чертаново» Илья Савченко считает, что в России стоит проводить футбольный сезон по системе «весна-осень».

— Я сторонник того, чтобы мы играли по системе «весна-осень», — цитирует «РБ Спорт» Савченко. — У нас северная страна, терять лето — бессмысленно. Сейчас таковы реалии, что у нас не особо много частных клубов. У команд, у которых финансирование происходит за счет государственной составляющей, упрощает планирование бюджета. Плюс мы не должны забывать, что есть детско-юношеский футбол, который тоже переходит на систему «весна-осень». Так что я это поддерживаю это решение.

— Может быть, это шаг для того, чтобы в будущем перевести на схему «весна-осень» Первую лигу и РПЛ?

— Мне кажется, давно надо было это сделать. Единственный повод, почему не делали раньше — была оглядка на систему УЕФА. Так как сейчас мы по сути не контактируем с Европой, мне кажется, нам надо идти своим путем и всем лигам переходить на систему «весна-осень». Да, это будет тяжело сделать. Но я вижу, как это будет происходить в юношеской лиге. Это надо делать всем.