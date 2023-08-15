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Сегодня, 14:33

Савченко считает, что «Зенит» находится не в лучшей форме

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший арбитр ФИФА Юрий Савченко, с чем связаны обращение в ЭСК и жалобы на судей со стороны «Зенита» после матча с «Факелом» (2:0).

«Факел» достойно выглядел против «Зенита». В концовке вроде они признали какое-то нарушение, но вообще оно легковесное. А вот когда идет следующий удар, то там точно была игра рукой. Евсеев очень грамотно сказал журналистам: «Если хотите узнать что-то про нашу команду, зайдите в раздевалку после игры». На мой взгляд, вся команда «Зенит» находится сейчас не в лучшей форме. И, конечно, они играли с командой с последнего места, думая, что легко ее обыграют. А тут вышли сложности. Вот они и начали быть недовольны судейством или еще чем-либо. Могла бы и ничья быть в этом матче так-то", — приводит слова Савченко «Спорт День за Днем».

На заседании ЭСК РФС петербургский клуб попросил рассмотреть неназначенный пенальти на 43-й минуте встречи, а также неудаление полузащитника воронежцев Ильнура Альшина на 51-й минуте игры.

После 4 туров «Зенит» с 7 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре сине-бело-голубые в гостях сыграют со «Спартаком». Игра пройдет 20 августа.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/savchenko-zenit-nakhoditsya-ne-v-luchshey-forme-vot-oni-i-nachali-byt-nedovolny-sudeystvom
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