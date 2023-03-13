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Сегодня, 19:57

Савичев считает, что в этом сезоне у «Торпедо» уже нет шансов остаться в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший форвард «Торпедо» Юрий Савичев, олимпийский чемпион 1988 года в составе сборной СССР, считает, что у автозаводцев мало шансов остаться в РПЛ, учитывая ситуацию в турнирной таблице.

«Рановато они в начале сезона тренера Бородюка сняли и его штаб. Обещали купить пять-шесть новых игроков, но ничего из обещаний не выполнили. В этом сезоне надежды на «Торпедо» никакой. Ошибки были допущены в межсезонье. Раз команда вышла из первой лиги, надо ее укрепить. Бородюку сказали, как он рассказывал: будет усиление состава. Но никого не купили. А премьер-лига в России — сильный турнир, по сравнению с первой лигой. Это в Германии разница не такая большая между элитным дивизионом и вторым. В России между лигами — пропасть. И команду надо укреплять, если она поднялась в РПЛ. Ну вот сейчас снова вылетят, будут собирать состав, все по новой. Надо было любыми путями зацепиться за РПЛ», — приводит слова Савичева «РБ Спорт».

После 19 туров «Торпедо» занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-savichev-v-e-tom-sezone-u-torpedo-uzhe-net-shansov/
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Юрий Савичев
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