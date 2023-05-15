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15 мая, 10:10

Савин объяснил, почему футболистам «Торпедо» было сложно выдать свой максимум

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент «Торпедо» Ярослав Савин в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос об уровне игры команды в текущем сезоне РПЛ.

«Игра «Торпедо» в сезоне была беззубой? Сложно так сказать. К сожалению, изменения, которые принимало руководство клуба, не приводили к стабильному результату. Поэтому нужно было вводить новые изменения. Из-за этого футболистам было сложно выдать свой максимум. Поэтому и получилось то, что получилось», — сказал Савин «СЭ».

По итогам 27 туров на счету «Торпедо» 13 очков и последняя, 16-я, строчка в турнирной таблице. Клуб досрочно оформил вылет из РПЛ в первую лигу.

РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
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