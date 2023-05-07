Савин прокомментировал перевод ряда игроков «Торпедо» в дубль

Сегодня, 15:10
Президент «Торпедо» Ярослав Савин ответил на вопросы прокомментировал исключение главным тренером команды Пепом Клотетом игроков из основной команды.
В дубль были переведены Равиль Нетфуллин, Илья Кутепов и Юрий Журавлев.
— Это внутренние процессы. Это решение тренера.
— При Клотете этих игроков не будет в команде?
— Нельзя так говорить. Были примеры, когда игрок переходил в молодежную команду, тренировался там, но затем возвращался. Самсонов, Жажа. Ничего, бывает.
— С чем связано это? Они много улыбаются?
— Про улыбки — вранье, бред. Понятно, что после 1:5 сложно улыбаться. Все наши игроки — в том числе Журавлев, Нетфуллин и Кутепов — квалифицированные игроки. Но тренерский штаб имеет право принять решение о переводе в молодежную команду и принял его, — сказал Савин «РБ Спорт».
«Торпедо» с 13 очками занимает последнее 16-е место в турнирной таблице РПЛ.