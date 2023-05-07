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Сегодня, 15:10

Савин прокомментировал перевод ряда игроков «Торпедо» в дубль

Виктория Кравченко
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Президент «Торпедо» Ярослав Савин ответил на вопросы прокомментировал исключение главным тренером команды Пепом Клотетом игроков из основной команды.

В дубль были переведены Равиль Нетфуллин, Илья Кутепов и Юрий Журавлев.

— Это внутренние процессы. Это решение тренера.

— При Клотете этих игроков не будет в команде?

— Нельзя так говорить. Были примеры, когда игрок переходил в молодежную команду, тренировался там, но затем возвращался. Самсонов, Жажа. Ничего, бывает.

— С чем связано это? Они много улыбаются?

— Про улыбки — вранье, бред. Понятно, что после 1:5 сложно улыбаться. Все наши игроки — в том числе Журавлев, Нетфуллин и Кутепов — квалифицированные игроки. Но тренерский штаб имеет право принять решение о переводе в молодежную команду и принял его, — сказал Савин «РБ Спорт».

«Торпедо» с 13 очками занимает последнее 16-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-torpedo-otstranie-klotetom-igrokov-za-uly-bki-vran-e-bred/
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