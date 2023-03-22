Президент «Торпедо» Савин: «Мы благодарны Талалаеву за проделанную работу с командой и за все, что он дал клубу»

Президент «Торпедо» Ярослав Савин прокомментировал отставку Андрея Талалаева с поста главного тренера команды.

22 марта московский клуб объявил о расторжении контракта с 50-летним специалистом.

«Талалев уволен по обоюдному согласию, в заявлении все написано. Сели и поговорили с Андреем Викторовичем. Мы благодарны ему за проделанную работу с командой и за все, что он дал клубу. Приняли решение двигаться параллельными курсами», — сказал Савин.

Талалаев возглавлял «Торпедо» с октября 2022 года. Под его руководством команда провела 12 матчей, одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела девять поражений.