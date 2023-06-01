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Сегодня, 05:06

Савин: «Возможность возвращения в основу Нетфуллина, Кутепова и Журавлева есть»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент «Торпедо» Ярослав Савин рассказал о будущем отстраненных игроков команды: Юрия Журавлева, Ильи Кутепова и Равиля Нетфуллина. Они были отстранены от тренировок с основной командой решением главного тренера Жозепа Клотета.

«Вернутся ли отстраненные Нетфуллин, Кутепов и Журавлев в основную команду? Такая возможность есть. После сезона мы сядем и будем разговаривать, обсуждать будущее с каждым игроком, у которого есть действующий контракт. Что касается легионеров, то будем принимать решение по ним после третьего июня. Ну, за исключением тех ребят, у которых заканчиваются контракты. Они покинут команду по окончании сезона», — цитирует «РБ Спорт» Савина.

«Торпедо» занимает 16 место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков в 29 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-torpedo-rasskazal-o-vozmozhnom-vozvrashhenii-kutepova-netfullina-i-zhuravleva-v-osnovnuyu-komandu/
Илья Кутепов
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
Юрий Журавлев
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