КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:38

Савин рассказал о своей мотивации для работы с «Торпедо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин рассказал о своей мотивации для работы с автозаводцами.

«В чем мотивация брать команду на последнем месте с большими проблемами? В том, чтобы создать стабильный и успешный клуб в долгосрочной перспективе, который будет соответствовать лучшим мировым критериям. Мне хочется создать что-то уникальное в российском футболе, системное и структурное. Торпедо — уникальный клуб, с большой историей. Так получилось, что сегодня ситуации такая. Но бывают взлеты, а бывают и падения. Клуб — живой организм, а спортом нельзя управлять с холодным сердцем, как бизнесом. Для меня это сейчас — самый важный проект жизни, и, безусловно, огромная ответственность. За доверие акционеров я благодарен и сделаю все, чтобы не подвести их. Доверие болельщиков и команды мне еще предстоит завоевать», — приводит слова Савина Sport24.

После 25 туров «Торпедо» занимает последнее, 16-е место в таблице российской премьер-лиги, имея 13 очков в активе.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-05-prezident-torpedo-savin-mne-khochetsya-sozdat-unikalnyy-klub-sootvetstvuyushchiy-luchshim-mirovym-kriteriyam
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бежавшая с Украины биатлонистка вернула российский паспорт. Бех снова может выступать за нашу страну
Жена Авербуха пошла по стопам Загитовой. Подробности шоу в честь Великой Победы
Песков не стал комментировать заявление Пригожина об Артемовске
Пользователи Twitter осудили Зеленского после международных поездок
Предстоящее лето в России может стать самым жарким за полтора века
В Кремле ответили на заявление Fortum против передачи акций Росимуществу
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Онопко рассказал, кто будет руководить «Ростовом» в матче против «Факела»

Миллер поздравил Спаллетти с победой в чемпионате Италии