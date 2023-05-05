Савин рассказал о том, взял бы ли он Дзюбу в команду

Президент «Торпедо» Ярослав Савин рассказал о том, взял бы ли он Артема Дзюбу в команду, если бы пришел в клуб зимой.

«Не могу сказать точно: детально не анализировал ни сделку, ни фигуру самого Артема. Но, думаю, любому президенту нравится и нужен игрок, который в шести матчах делает 6+3. Мы бы точно его детально рассмотрели», — приводит слова Савина Sport24.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» в феврале 2023 года. В текущем сезоне РПЛ на счету 34-летнего форварда 8 голов и 4 результативные передачи в 8 играх за железнодорожников.