Савин: «Для «Торпедо» примером может служить «Оренбург»

Президент «Торпедо» Ярослав Савин рассказал, что для московского клуба примером должен стать «Оренбург».

«Для нас примером может служить «Оренбург». Они — отличный пример доверия руководства к тренерскому штабу, доверию по философии игры, тренировочному процессу и игре. Они показали, что можно выйти из ФНЛ и показывать отличный результат в РПЛ. «Оренбург» всем это доказал, и мы стремимся к подобному», — цитирует Sport24 Савина.

«Торпедо» вылетел из РПЛ спустя год после возвращения в элиту российского футбола.