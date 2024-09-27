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Сегодня, 02:31

Милошевич: «Пьянич может быть одним из лучших футболистов в РПЛ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевич прокомментировал переход боснийского полузащитника Миралема Пьянича в ЦСКА.

«Многое будет зависеть от того, в каких физических кондициях находится Миралем. Если с «физикой» все в порядке, он может быть одним из лучших футболистов в российской лиге. Это игрок высочайшей квалификации, его качества просто запредельные. Если Пьянич покажет свой лучший уровень, определенно может получить вызов в сборную Боснии и Герцеговины, в хорошей форме Миралем по-прежнему является одним из лучших боснийских футболистов», — цитирует «РБ Спорт» Милошевича.

Московский клуб объявил о переходе полузащитника 26 сентября. Контракт 34-летнего боснийца рассчитан на один год с возможностью продления на 1 сезон. Футболист будет выступать под 15-м номером

Миралем Пьянич. РПЛ учредила «Пивной кубок» в честь трансфера Пьянича в ЦСКА
Источник: «РБ Спорт»
Миралем Пьянич
ФК ЦСКА (Москва)
Саво Милошевич

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