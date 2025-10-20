Видео
20 октября, 21:56

Саввиди — о возвращении в «Ростов»: «Если губернатор посчитает, что нужна моя помощь, я ему не откажу»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Президент ПАОКа Иван Саввиди прокомментировал информацию о том, что он может вернуться в «Ростов».

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что «Ростов» может объявить о приходе Саввиди до конца октября.

Иван Саввиди.Саввиди возвращается в «Ростов»? Похоже, владелец ПАОК получит акции Арутюнянца

«Я не знаю изнанки, не знаю «нутрянки». Но понятно, что любое появление Саввиди в руководстве клуба — это определенный дискомфорт. Поэтому нужно ли это — не знаю. По крайней мере, я туда не стремлюсь. Задачу вернуться в «Ростов» не ставлю, но, если губернатор посчитает, что нужна моя помощь, я ему «нет» не скажу», — приводит слова Саввиди издание «Город N».

15 октября об уходе из «Ростова» объявил президент клуба Арташес Арутюнянц, который занимал этот пост с июня 2017 года.

Источник: «Город N»
6

  • Ajccio

    Если губернатор попросит - я конечно помогу, но не просто так)))

    21.10.2025

  • Saiga-спринтер

    У Бердыева, благодаря Саввиди, были условия в ФК "Ростов" не хуже, чем в чемпионские годы казанского Рубина, при призиденте Татарстана Шамиеве.

    21.10.2025

  • Saiga-спринтер

    В итоге в Гркции будет клуб ПАОК-СКА, а в Ростове команда - "Ростсельмаш-ПАОК", с одним президентом ФК.

    21.10.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Красиво врёт !!

    21.10.2025

  • fatka

    Зачем он тогда нужен. Бердыев ему уже давал опеделенную характеристику(плохую)...

    20.10.2025

  • Артемон Доберманов

    Так и будет в итоге

    20.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Футбол
    РПЛ
    ФК Ростов
    Иван Саввиди
