20 октября, 21:56
Президент ПАОКа Иван Саввиди прокомментировал информацию о том, что он может вернуться в «Ростов».
Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что «Ростов» может объявить о приходе Саввиди до конца октября.
«Я не знаю изнанки, не знаю «нутрянки». Но понятно, что любое появление Саввиди в руководстве клуба — это определенный дискомфорт. Поэтому нужно ли это — не знаю. По крайней мере, я туда не стремлюсь. Задачу вернуться в «Ростов» не ставлю, но, если губернатор посчитает, что нужна моя помощь, я ему «нет» не скажу», — приводит слова Саввиди издание «Город N».
15 октября об уходе из «Ростова» объявил президент клуба Арташес Арутюнянц, который занимал этот пост с июня 2017 года.
Ajccio
Если губернатор попросит - я конечно помогу, но не просто так)))
21.10.2025
Saiga-спринтер
У Бердыева, благодаря Саввиди, были условия в ФК "Ростов" не хуже, чем в чемпионские годы казанского Рубина, при призиденте Татарстана Шамиеве.
21.10.2025
Saiga-спринтер
В итоге в Гркции будет клуб ПАОК-СКА, а в Ростове команда - "Ростсельмаш-ПАОК", с одним президентом ФК.
21.10.2025
АндрейЕвгеньевич
Красиво врёт !!
21.10.2025
fatka
Зачем он тогда нужен. Бердыев ему уже давал опеделенную характеристику(плохую)...
20.10.2025
Артемон Доберманов
Так и будет в итоге
20.10.2025