Саввиди — о возвращении в «Ростов»: «Если губернатор посчитает, что нужна моя помощь, я ему не откажу»

Президент ПАОКа Иван Саввиди прокомментировал информацию о том, что он может вернуться в «Ростов».

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что «Ростов» может объявить о приходе Саввиди до конца октября.

«Я не знаю изнанки, не знаю «нутрянки». Но понятно, что любое появление Саввиди в руководстве клуба — это определенный дискомфорт. Поэтому нужно ли это — не знаю. По крайней мере, я туда не стремлюсь. Задачу вернуться в «Ростов» не ставлю, но, если губернатор посчитает, что нужна моя помощь, я ему «нет» не скажу», — приводит слова Саввиди издание «Город N».

15 октября об уходе из «Ростова» объявил президент клуба Арташес Арутюнянц, который занимал этот пост с июня 2017 года.