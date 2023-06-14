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Сайманов назвал топовым результатом четвертое место «Ростова» в РПЛ

Алина Савинова
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Вице-президент «Ростова» Рустем Сайманов подвел итоги завершившегося сезона для ростовской команды.

«Четвертое место «Ростова» — топовый результат. Удастся ли повторить в следующем сезоне? Тяжело говорить. Ребята прыгнули выше головы. Конечно, мы будем стараться в каждой игре побеждать. После последнего матча сезона Карпин сказал в раздевалке: «Давайте постараемся, чтобы, как минимум, выступить не хуже в следующем сезоне», — цитирует Сайманова Sport24.

«Ростов» занял 4-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2022/23. Южане набрали 53 очка в 30 матчах.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-14-vitse-prezident-rostova-chetvertoye-mesto-v-rpl-topovyy-rezultat-rebyata-prygnuli-vyshe-golovy
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Рустем Сайманов
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