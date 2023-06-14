Сайманов назвал топовым результатом четвертое место «Ростова» в РПЛ

Вице-президент «Ростова» Рустем Сайманов подвел итоги завершившегося сезона для ростовской команды.

«Четвертое место «Ростова» — топовый результат. Удастся ли повторить в следующем сезоне? Тяжело говорить. Ребята прыгнули выше головы. Конечно, мы будем стараться в каждой игре побеждать. После последнего матча сезона Карпин сказал в раздевалке: «Давайте постараемся, чтобы, как минимум, выступить не хуже в следующем сезоне», — цитирует Сайманова Sport24.

«Ростов» занял 4-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2022/23. Южане набрали 53 очка в 30 матчах.