Сайманов уверен, что «Рубин» вернется в РПЛ

Сегодня, 16:04
Бывший генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов выразил уверенность, что казанцы вернутся в РПЛ.
— Как прошло расставание с «Рубином»? Вы не высказывались.
— Да нормально прошло. Некоторое время прошло уже, все нормально. Сложно работать в ситуации без денег. Я уже устал порядочно от этого.
— Вы убеждены, что команда выйдет в РПЛ?
— Да, безусловно. 100% они выйдут, — приводит слова Сайманова «РБ Спорт».
Сайманов в январе покинул пост генерального директора «Рубина». Он работал в клубе с 2018 года. С апреля этого года Сайманов занимает должность вице-президента «Ростова».