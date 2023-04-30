Сайманов уверен, что «Рубин» вернется в РПЛ

Бывший генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов выразил уверенность, что казанцы вернутся в РПЛ.

— Как прошло расставание с «Рубином»? Вы не высказывались.

— Да нормально прошло. Некоторое время прошло уже, все нормально. Сложно работать в ситуации без денег. Я уже устал порядочно от этого.

— Вы убеждены, что команда выйдет в РПЛ?

— Да, безусловно. 100% они выйдут, — приводит слова Сайманова «РБ Спорт».

Сайманов в январе покинул пост генерального директора «Рубина». Он работал в клубе с 2018 года. С апреля этого года Сайманов занимает должность вице-президента «Ростова».